Тбилиси, , 15:58 — REGNUM Обязательный карантин для граждан Грузии, возвращающихся из-за границы, может быть заменён другими мерами. Об этом в эфире телеканала «Пирвели» сообщил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

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По действующим правилам, иностранцы из государств, с которыми у Грузии открыта граница, могут свободно посещать страну без обязательного карантина. Но грузинские граждане после посещения тех стран должны пробыть 12 дней в изоляции. Власти это объясняют тем, что у иностранцев меньше тесных контактов с населением, чем у вернувшихся жителей Грузии, но Гамкрелидзе указал, что такое объяснение не всегда верно.

«Допустим, что я — грузин, проживающий в Германии. Когда я приезжаю сюда, конечно же, я иду ко всем своим родственникам. То есть, риск инфицирования больше», — сказал глава центра контроля заболеваний.

Он отметил, что есть другие способы контролировать распространение коронавируса, например, расширенное тестирование. По словам Гамкрелидзе, в Грузии ведётся работа по этому вопросу, и обязательный карантин для возвращающихся из-за рубежа в ряде случаев может быть отменён.

Стоит отметить, что границы Грузии открыты для граждан из 17 стран.

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