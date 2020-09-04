Москва, , 15:44 — REGNUM Какие места лучше всего посещать в России в разное время года, рассказал 4 сентября глава российского Минобороны, президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу.

«Осенью — на Камчатку. Невероятно красиво… Зимой — смотря какие пристрастия. У меня есть коллега — он большой любитель ходить по северу Таймыра зимой на снегоходах. Если люди хотят покататься на лыжах — в Саянах одна из самых протяжённых горнолыжных трасс рядом с плотиной», — заявил он в интервью «Комсомольской правде».

Также Шойгу рассказал, что хорошо прокатиться на лыжах можно в национальном парке «Зигальга» и природном парке «Ергаки», в которых снег лежит девять месяцев в году, и в тоже время комфортный, не суровый, как немного выше в горах, климат.

Кроме этого, глава РГО порекомендовал летом сплавляться по рекам или понаблюдать за китами на Шантарских островах, а весной — поехать туда, где можно увидеть мощный ледоход, когда просыпается жизнь.

«В это время надо ехать на Енисей, Лену. Там в это время солнце хорошее, испарина поднимается над водой, Ленские столбы в мареве. Очень красиво», — сказал Шойгу и отметил, что в Европе такого не увидишь, так как там весна, «это лютики-подснежники».

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября стало известно, что летний отдых смогли организовать для своих детей 71,1% жителей России.