Ташкент, , 15:39 — REGNUM Заработные платы сотрудников ЗАГСов в Узбекистане увеличатся в среднем в три раза, сообщили в пресс-службе агентства государственных услуг при министерстве юстиции республики.

Заработные платы сотрудников ЗАГС приравнены к зарплатам сотрудников отделов региональных управлений агентства. Оклад заведующего ЗАГСом увеличится до 5 млн сумов ($487), оклад инспекторов — до 3,5 млн сумов ($341).

Кроме того, вводятся новые удобства для граждан. Молодоженам разрешается брать двойную фамилию. ЗАГСы также самостоятельно будут отправлять данные в пенсионный фонд для получения родителями единовременных выплат при рождении ребенка.

Напомним, 1 апреля органы ЗАГС Узбекистана перешли в ведение министерства юстиции республики. Это предусмотрено указом президента от 18 февраля.