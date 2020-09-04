Волгоград, , 16:01 — REGNUM 35 человек, в том числе четыре ребенка, погибли за купальный сезон 2020 года в Волгоградской области. Все несчастные случаи произошли на необорудованных — «диких» — пляжах, сообщили 4 сентября ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС.

Купаться запрещено! Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Инспекторы ГИМС летом провели более 500 патрулирований. К административной ответственности был привлечён 571 нарушитель, сумма наложенных штрафов превысила 1,22 млн рублей. Спасатели выявили 93 несанкционированных места массового отдыха людей на воде. Из них только одно было оборудовано и допущено к эксплуатации как пляж, ещё на 14 были выставлены временные мобильные спасательные посты. За сезон утонули 35 человек. На оборудованных пляжах и в местах организованного отдыха, допущенных к эксплуатации — а это девять объектов, — не зарегистрировано ни одного несчастного случая.

Купальный сезон в Волгоградской области официально завершился 1 сентября.