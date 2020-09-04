Майкоп, , 15:57 — REGNUM Бывший руководитель одного из структурных подразделений МВД по Адыгее признан виновным в хищении мошенническим путем денег у жителя республики. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы, сообщили ИА REGNUM 4 сентября в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Установлено, что в ноябре 2019 года осужденный пообещал жителю Майкопа за денежное вознаграждение выдать ему водительское удостоверение. Потерпевший согласился и передал требуемую сумму. Однако деньги эти полицейский выпросил обманом, поскольку на самом деле не имел таких полномочий. Причиненный потерпевшему ущерб оценен как значительный.

Суд признал фигуранта виновным в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения. Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы со штрафом 40 тыс. рублей.

СКР не называет имени обвиненного в коррупции, но, по данным ряда СМИ, осужденный — экс-начальник штаба регионального МВД полковник внутренней службы Айдемир Тумов.