Москва, , 15:35 — REGNUM С января 2020 года по август включительно в России было заключено 11,2 млн электронных договоров ОСАГО. Об этом сообщили в пресс-службе Российского союза автостраховщиков (РСА).

Таким образом, доля е-ОСАГО составляет около 50% от всех проданных за этот период полисов обязательной «автогражданки». При этом число проданных электронных полисов ОСАГО осталось практически на уровне 2019 года.

«После всплеска электронных продаж в начале действия карантинных ограничений наступил спад — автовладельцы поняли, что карантин — это надолго, и многие отложили покупку полиса ОСАГО до снятия ограничений», — пояснил президент РСА Игорь Юргенс.

Он добавил, что на данный момент спрос на е-ОСАГО восстановился.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа 2020 года в России вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, которые позволяют индивидуализировать тариф для водителей, учитывая их личностные факторы.

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