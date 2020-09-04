Вашингтон, 4 сентября 2020, 15:29 — REGNUM Более 400 тыс. человек могут скончаться в результате заражения коронавирусом к началу 2021 года, об этом 4 сентября со ссылкой на данные Вашингтонского университета сообщает The Hill.
В научной организации разработали модель, из которой выходит, что 1 января следующего года в США жертвами пандемии COVID-19 могут стать 410 тыс. При этом аналитики отмечают, что существенную часть этих жертв можно избежать с помощью мер безопасности, включая почти повсеместное использование масок.
Напомним, на сегодняшний день в США выявлено более 6 млн случаев заболевания, жертвами патогена стали почти 260 тыс. человек.