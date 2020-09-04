Вашингтон, , 15:29 — REGNUM Более 400 тыс. человек могут скончаться в результате заражения коронавирусом к началу 2021 года, об этом 4 сентября со ссылкой на данные Вашингтонского университета сообщает The Hill.

Хуго Симберг. Сад смерти (фрагмент). 1896

В научной организации разработали модель, из которой выходит, что 1 января следующего года в США жертвами пандемии COVID-19 могут стать 410 тыс. При этом аналитики отмечают, что существенную часть этих жертв можно избежать с помощью мер безопасности, включая почти повсеместное использование масок.

«Мы все должны учиться у лидеров тех стран, в которых вирус был локализован, в которых произошли вторые волны инфекций, а также в которых были приняты быстрые меры для предотвращения гибели людей», — отметил директор Института показателей и оценки здоровья, подразделения университета, которое и подготовило эту модель, Кристофер Мюррей.

Напомним, на сегодняшний день в США выявлено более 6 млн случаев заболевания, жертвами патогена стали почти 260 тыс. человек.