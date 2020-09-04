Москва, , 15:30 — REGNUM В конкуренции видеоигр и кино, победа досталась первым. Об этом 4 сентября заявил директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев на III Столыпин-форуме «Иммунная система мировой экономики» в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Всё, игры победили кинотеатры. А это одна аудитория по возрасту», — сказал Машковцев.

Также он указал на то, что предпочтения зрителей сместились в сторону сериалов.

«Изменился мир. Законченные истории больше не работают. Люди живут в виртуальной среде, как в реальности. Современный зритель не готов, что персонаж умрёт. Зритель теперь любит сериалы — бесконечные истории, а раньше такого не было», — заявил директор «Союзмультфильма».

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