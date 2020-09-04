Уфа, , 15:28 — REGNUM Новая функциональная мебель для пациентов поступила в больницу Уфы. Об этом 4 сентября сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, 30 новых функциональных кроватей и 40 прикроватных кресел получила клиническая больница №21. Оборудование поступило в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

Отмечается, что поступившая мебель была установлена в отделении реабилитации. Она обеспечит пациентам максимально комфортное и правильное положение, а также поможет длительное время поддерживать в рабочем состоянии костно-мышечный аппарат и избегать тяжелых осложнений.

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