Абакан, , 15:17 — REGNUM В дни голосования учебный процесс в Хакасии прерываться не будет. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 сентября в республиканском министерстве образования и науки.

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В министерстве обещают, что досрочные выборы не повлияют на учебный процесс.

«Муниципалитеты самостоятельно будут определять, в какой форме будет организована учёба в это время», — прокомментировала замминистра образования и науки Хакасии Елена Конева.

Напомним, в 2020 году единый день голосования состоится 13 сентября.

По данным избиркома республики, в Хакасии 13 сентября пройдут выборы в органы местного самоуправления. Со 2 сентября в регионе приступили к работе 250 участковых избирательных комиссий в городах и районах.

Как сообщало ИА REGNUM, новосибирских школьников на следующей неделе из-за выборов ожидают дополнительные выходные.

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