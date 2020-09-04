Ходжент, Таджикистан, , 15:16 — REGNUM Власти Согдийской области Таджикистана закрыли на карантин областной роддом из-за выявления случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном управлении здравоохранения.

Отмечается, что положительный результат на коронавирус показали тесты нескольких работников роддома и рожениц. Объект закроют на карантин на две недели. Весь персонал также направлен на 14-дневный карантин.

Напомним, в июле скончалась заведующая роддомом Шоира Бузурукова. СМИ сообщали, что после этого случая рожениц перестали принимать. Общее число случаев заражения коронавирусом в Таджикистане составляет 8690.

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