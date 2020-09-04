Грозный, , 15:12 — REGNUM В Чечне умер еще один житель региона, у которого был поставлен диагноз COVID-19. Общее число смертей от этого опасного заболевания достигло в республике 39, сообщили 4 сентября в федеральном оперативном штабе. Последний смертельный случай произошел в Чечне 21 августа.

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По показателю смертности пациентов с коронавирусом Чечня находится на втором месте в СКФО после Карачаево-Черкесии, где зафиксировано 29 смертей. Наибольшее число случаев смертельного исхода в Дагестане — 506.

В последнее время выросла смертность в Ставропольском крае, где число умерших ежедневно увеличивается на 2−3 человека, а их общее количество достигло 247.

При этом во всех субъектах Северо-Кавказского федерального округа отмечается в последнее время резкий прирост числа заболевших COVID-19. И только в Чечне ежедневно выявляется не более 4−6 случаев заражения. Как отметили в федеральном оперативном штабе, на 4 сентября эта республика СКФО является одним из субъектов РФ с наименьшим показателем суточного прироста. Он составляет в Чечне 0,2%.

Общее число подтвержденных носителей инфекции составляет в республике 2290 человек, выздоровел за все время 1651 пациент. В настоящее время проходят лечение еще 600 человек.