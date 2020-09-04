Найроби, , 15:37 — REGNUM Кен Ситати Симию был признан виновным в изнасиловании восьмилетней девочки в деревне Кибосе, округ Кисуму, и был приговорён к пожизненному заключению. Об этом сообщает газета The Star.

По версии следствия, Симию изнасиловал девочку, когда она навещала свою подругу. После чего он пригрозил ей, чтобы она ничего не говорила матери.

Судья отметил, что показания девочки свидетельствуют о том, что обвиняемый проник в её дом. Позже соседи заметили, что девочка с трудом передвигалась. о произошедшем ребёнок рассказал тёте. Девочка сообщила суду, что Симию угрожал убить её, если она сообщит о случившемся.

Мать пострадавшей столкнулась с Симию, который был главным подозреваемым по делу, и сообщила об этом в полицию. В тот же день он был арестован.