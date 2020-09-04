Махачкала, , 15:01 — REGNUM Майнинг-ферма по добыче криптовалюты, работавшая благодаря похищенной электроэнергии, обнаружена в Кизилюртовском районе Дагестана. Причиненный злоумышленником ущерб превысил 1 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 4 сентября в пресс-службе «Россети Северный Кавказ».

Майнинг-ферма была оборудована в контейнере на территории бывшего консервного завода в селе Чонтаул. По данным энергокомпании, злоумышленник незаконно потребил почти 308 тыс. кВт/ч электроэнергии. Отмечается, что этого объема энергоресурса хватило бы среднестатистической дагестанской школе примерно на 2,5 года.

Ущерб энергокомпании, по оценкам специалистов, составил свыше 1,3 млн рублей. По данному факту энергетики составили акт о бездоговорном потреблении электроэнергии и передали информацию в правоохранительные органы. Нарушителю может грозить как административная, так и уголовная ответственность.

В компании добавили, что в зоне деятельности холдинга «Россети» больше всего нарушений режима потребления электроэнергии фиксируется в Дагестане. Так, это уже третий случай майнинг-хищений, выявленный в республике за два последних месяца.