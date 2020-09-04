Черкесск, , 14:54 — REGNUM В Карачаево-Черкесии за минувшие сутки зафиксирована смерть еще двоих пациентов, у которых был диагностирован COVID-19. Общее число случаев летального исхода пациентов с коронавирусом достигло 28 человек, сообщили 4 сентября в федеральном оперативном штабе.

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Стоит отметить, что Карачаево-Черкесия по-прежнему остается субъектом Северо-Кавказского федерального округа с наименьшим количеством смертей от осложнений, вызванных новой опасной инфекцией. Последний случай смерти пациента до сегодняшнего дня был зафиксирован 20 августа.

В последние недели эпидемическая ситуация по коронавирусу в КЧР резко ухудшилась, что отмечено властями региона на совещании оперативного штаба. На 4 сентября число подтвержденных случаев коронавируса достигло 5335.