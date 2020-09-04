Элиста, , 14:53 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 82 человек, выздоровели — 22 жителя. Об этом сообщает минздрав РК 4 сентября.

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В настоящее время в госпиталях находится 521 пациент, состояние 13 из них врачи оценивают как тяжёлое. Восемь человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. На самоизоляции находятся 2 тыс. 153 человека.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Калмыкии достигло 4 тыс. 655 человек, выздоровевших — 2 тыс. 802 человек. За весь период пандемии от COVID-19 скончались 56 жителей республики.