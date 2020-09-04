Москва, , 14:52 — REGNUM Роспотребнадзор дал советы по выбору качественной сметаны. Это кисломолочный быстропортящийся продукт, поэтому сроки годности не должны превышать одного месяца, сообщили в ведомстве 4 сентября.

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При покупке сметаны нужно обязательно смотреть на условия хранения (+2… +6 градусов) и упаковку продукта. Она должна быть герметичной с читаемой маркировкой. В состав сметаны должны входить только сливки и закваска, без заменителей молочного жира.

Также не стоит покупать сметану вдоль дорог и в местах несанкционированной торговли, а только в магазинах или на специализированных ранках. Несвежий кисломолочный продукт может вызвать отравление.

Как сообщало ИА REGNUM, проверка сметаны экспертами Роскачества показала наличие в продукте следов антибиотиков, дрожжей и растительных жиров.

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