Белгород, , 15:03 — REGNUM Двое подростков, выживших после падения с высоты седьмого этажа строящегося жилого дома, находятся в областной детской клинической больнице Белгорода. Их состояние стабильное, без ухудшения, сообщили ИА REGNUM 4 сентября в пресс-службе регионального департамента здравоохранения и социальной защиты.

Один из 16-летних студентов колледжа получает высокотехнологичное лечение в отделении реанимации. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжёлое, но с положительной динамикой.

«Сообщения о необходимости экстренного переливания крови данному пациенту не соответствуют действительности», — заявили в депздраве.

Здоровье второго пациента — без признаков угрозы жизни, у него средняя степень тяжести.

По факту падения трёх подростков на стройке возбуждено уголовное дело, задержаны двое подозреваемых. Один из студентов скончался на месте происшествия.

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