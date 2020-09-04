Ташкент, , 14:44 — REGNUM По итогам января-августа 2020 года в Узбекистане родились 541 072 ребенка, сообщили 4 сентября в телеграм-канале агентства государственных услуг при министерстве юстиции республики.

В 2019 году в Узбекистане зарегистрировали 815,9 тыс. новорожденных. Коэффициент рождаемости составил 24,3 на 1 тыс. населения. В 2018 году этот показатель составлял 23,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 июля 2020 года в Узбекистане проживали 34,192 млн человек, что на 286,5 тыс. больше, чем в начале года. Доля мужского населения составляет 50,18%.

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