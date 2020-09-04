Москва, , 14:38 — REGNUM Брендом известной онлайн-игры Fortnite воспользовались мошенники. Об этом 4 сентября заявили в компании Eset, которая занимается кибербезопасностью.

Уточняется, с его помощью киберпреступники собирают данные с банковских карт клиентов.

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«Компания Eset сообщает о фишинговой компании, нацеленной на сбор данных кредитных карт с использованием бренда Fortnite», — говорится в сообщении, текст которого приводит ТАСС.

Злоумышленники предлагают пользователям получить преимущество в Fortnite. После выбора желаемого игрового предмета, пользователь несколько раз перенаправляется на другие страницы, якобы связанные с игрой. Его просят ввести адрес электронной почты и пароль, а также полное имя, почтовый индекс и данные о кредитной карте.

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«Всё это выглядит довольно убедительно, преступники даже выводят на экран пользователя уведомление о том, что никаких операций с картой производиться не будет», — поясняют в компании.

Данный сайт индексируется поисковыми системами, а также распространяется в социальных сетях и на форумах. Для выявления угрозы финансовых потерь и защиты от кибермошенников компания Eset рекомендует использовать антивирусные решения с модулем «Антифишинг».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что преступники отъёма денег и хищения личных данных граждан активно используют новую ситуацию распространения коронавируса SARS-CoV-2, а также фобии, возникающие у граждан в связи с опасностью заражения COVID-19. Так, некоторые мошенники информируют своих жертв по телефону о якобы имевшемся контакте с заражённым, после чего предлагают дорогостоящее тестирование и последующее лечение.