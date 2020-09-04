Санкт-Петербург, , 15:01 — REGNUM С 1 октября жители Санкт-Петербурга, которые пользуются федеральными льготами, должны определиться с выбором социальных услуг и формой их получения. По словам специалистов, если горожане решат получать льготы, не монетизируя их, то федеральные власти увеличат ежегодную сумму финансирования, что позволит расширить список льготников Северной столицы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Набор социальных услуг горожане с инвалидностью и ветераны могут получить либо деньгами, либо натуральными льготами. Подать заявление на социальную помощь или отказ от нее можно в любое управление ПФР через МФЦ, через личный кабинет на сайте ПФР, через портал Госуслуг и почтовым отправлением с нотариально заверенной подписью заявителя.

После последней индексации 1 февраля 2020 года на 1,3% (1155 руб. 6 коп.) монетизированная величина социальных услуг составляет: обеспечение лекарственными средствами и бесплатным питанием для детей-инвалидов — 889 руб. 66 коп., санаторно-курортное лечение — 137 руб. 63 коп., бесплатный проезд к месту лечения и обратно, а также на пригородных железнодорожных поездах — 127 руб. 77 коп.

«На сегодняшний день в Санкт-Петербурге проживает и состоит на учете 615 480 получателей федеральной льготы. 82% — дети-инвалиды, инвалиды, из которых 24% сохранили право на лечение и обеспечение лекарственным препаратами», — пояснила заместитель управляющего отделением ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Мария Ларионова.

Численность граждан, предоставивших заявки на обеспечение санаторно-курортным лечением, составляет свыше 37 тысяч человек. В июле Петербургское отделение ФСС возобновило работу по распределению и выдаче путевок льготникам и сопровождающим их лицам, которых было закуплено 9 666 штук. Как отметила исполняющий заместителя управляющего Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда социального страхования РФ Светлана Иванова, все закупленные на 2020 год путевки будут выданы. Текущая очередность граждан на получение путевки сохраняется без увеличения ее срока.

«В 2020 году петербургских льготников принимают 18 здравниц. Треть из них находится в Петербурге и Ленобласти, еще четыре санатория — на Северо-Западе и девять — на юге страны», — пояснила Иванова.

При этом при заезде в санаторий гражданам необходимо получить у лечащего врача справку об отсутствии контактов с лицами, зараженными COVID-19, в период не более 14 дней до даты заезда.

«Справка должна быть выдана медицинской организацией не позднее, чем за три дня до даты отъезда. Также в пакет документов при заезде в здравницу входят: путевка, документ, удостоверяющий личность, санаторно-курортная карта, полис ОМС», — уточнила Иванова.

Однако, если в свое время человек отказался от набора социальных услуг в части путевки на санаторное лечение и вместо этого получал деньги, нужно восстановить свое право на социальный пакет в части санаторно-курортного лечения и бесплатного междугородного проезда к месту лечения и обратно. Для этого до 1 октября необходимо обратиться в районное отделение Пенсионного фонда (ПФР) или в любой многофункциональный центр (МФЦ) города с заявлением, и с начала следующего года право на получение путевки будет восстановлено.

Что касается льготных лекарств, то на эти цели в текущем году Смольным было выделено 11,1 млрд рублей, при этом из федерального бюджета поступило 2,2 млрд рублей.

«Мы ратуем за то, чтобы федеральные льготники отказывались от денежных величин и сохраняли за собой лекарственное обеспечение, — отметил первый заместитель председателя Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрей Сарана. — Бюджет Петербурга представляет собой определенную сумму денег и, если федеральные льготники сохраняют за собой эту льготу, то мы из Федерации привлекаем дополнительные деньги для нашего города и тем самым сможем более качественно обеспечить лекарственными препаратами наших жителей».

На сегодняшний день 73% горожан-льготников отказались от лекарственного обеспечения и получают льготы в денежном эквиваленте.

«Если пациент заболеет в течение года и не вернул себе право получать лекарства, а стоимость этих лекарственных препаратов очень значительная. Например, при онкологии их стоимость может доходить до несколько сот тысяч рублей, а компенсация всего 889 рублей 66 копеек», — пояснил чиновник.

Как уточнил Сарана, ежегодно перечень льготных препаратов расширяется, туда вносятся современные лекарства. В настоящий момент список лекарственных препаратов состоит из 900 препаратов.