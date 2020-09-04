Стокгольм, , 15:26 — REGNUM Бывший государственный эпидемиолог Швеции Анника Линде (занимала этот пост в 2005—2013 гг. — прим. ИА REGNUM) положительно относится к тому, что Агентство общественного здравоохранения Швеции рассматривает возможность ослабления коронавирусных ограничений для пожилых людей. Она считает, что стратегия Швеции по борьбе с коронавирусной инфекцией является формой возрастной дискриминации, так как многие молодые люди, похоже, не следуют рекомендациям ведомства, в то время как люди преклонного возраста должны терпеть неудобства. Об этом 4 сентября сообщила газета Dagens Nyheter.

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На этой неделе действующий государственный эпидемиолог Андерс Тегнелл заявил, что он считает возможным ослабить некоторые ограничения для людей в возрасте 70 лет и старше. Однако он подчеркнул, что настроения могут быть слишком оптимистичными, так как они основаны на временной конъектуре, особенно сейчас, когда распространение SARS-CoV-2 снижается.

Со своей стороны Линде положительно относится к ослаблению рекомендаций для престарелых, если смягчение мер по инфекционному контролю не поставит их жизни под угрозу.

В то же время она полагает, что общество уже сейчас должно проводить больше мероприятий для пожилых людей и людей, принадлежащим к группе риска. Особенно это актуально осенью, когда из-за погодных условий становится всё сложнее проводить мероприятия на свежем воздухе. По её словам, Агентство общественного здравоохранения должно побуждать муниципалитеты задуматься о том, что они могут делать сами и как они могут помочь местному бизнес-сообществу организовывать мероприятия для групп риска.

«Стратегия Швеции была своего рода возрастной дискриминацией, даже если она была направлена на нашу защиту. Всё было бы иначе, если бы молодые люди прислушивались к советам Агентства общественного здравоохранения, но есть очень много примеров, когда они плюют на них. Это безжалостно по отношению к нам, пожилым людям, — чем больше уровень распространения инфекции, тем выше риск заразиться», — объяснила Линде.