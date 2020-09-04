Ставрополь, , 14:34 — REGNUM Пропавшая в Александровском районе Ставрополья трехлетняя девочка была найдена живой в лесном овраге в нескольких километрах от дома. В настоящее время девочка доставлена в больницу, сообщили ИА REGNUM 4 сентября в пресс-службе следственного управления СК РФ по краю.

Напомним, в первой половине дня 1 сентября в селе Северном трехлетняя девочка вышла из дома и не вернулась. К поискам были привлечены следователи, полицейские, спасатели, казаки, волонтеры. Сегодня утром поисковой отряд «Лиза Алерт» сообщил, что ребенок найден живым, не уточнив при этом детали.

«Сегодня утром девочка найдена прочесывавшим местность добровольцем Гаджимурадом Газимагомедовым в глубоком лесном овраге примерно в трех километрах от дома», — сообщили в СК.

После обнаружения ребенка осмотрел медработник, который не нашел телесных повреждений. Вместе с тем для тщательного осмотра девочка была доставлена в больницу.