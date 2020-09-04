Самара, , 14:37 — REGNUM Памятные знаки в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 100-летия Красноярского комсомола появились в одном из районов Самарской области. Об этом 4 сентября сообщает пресс-служба администрации Красноярского района.

По сообщению пресс-службы ведомства, памятные знаки комсомольцам Красноярского района всех поколений, а также труженикам тыла Красноярского района в годы Великой Отечественной войны были установлены в селе Красный Яр в сквере, где расположен памятник защитникам Отечества.

Отмечается, что памятные знаки установлены на народные средства.

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