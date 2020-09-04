Москва, , 14:31 — REGNUM Радует, что американский ученый уверен, что через 80 лет Россия ещё будет существовать. Хотя не стоит заниматься прогнозами на столь длительный срок, хотя бы потому, что реальность вокруг нас меняется очень быстро и количество факторов, которые могут повлиять на результат, слишком многочисленно, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по развитию «Нью Рига Финанс Клаб» Александр Зюриков, комментируя слова ученого о сокращении населения России.

«Некогда Менделеев прогнозировал, что в концу XX века население России достигнет 500 миллионов человек, но этого не произошло, даже если принимать в расчёт всю территорию Российской Империи. Великий учёный не учёл влияние урбанизации, мировых войн, развития здравоохранения и многих других аспектов.

В тоже время против такого прогноза есть целый ряд серьезных контрдоводов. Вряд ли общая численность человечества к концу XXI века сократится, так что недостаток рождаемости в любом случае будет компенсироваться притоком мигрантов.

Кроме того, в связи с изменением характера занятости и организации труда процесс урбанизации может повернуть вспять, что скажется в том числе и на рождаемости. Не стоит забывать и о возможных изменениях климата.

Как рабочую модель данный прогноз можно учитывать, в частности, при формировании иммиграционной политики, планировании развития городских агломераций и транспортной инфраструктуры, но надо понимать, что ситуацию могут кардинально изменить даже такие факторы, о наличии которых мы сегодня не можем догадываться», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, профессор Института показателей и оценки здоровья Вашингтонского университета Али Мокдад заявил, что количество жителей России к 2100 году уменьшится на 40 млн и составит 106 млн человек.

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