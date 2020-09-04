Копенгаген, , 15:10 — REGNUM Правительство Дании вечером 3 сентября решило ослабить пограничный контроль. Послабления пропускного режима коснулись том числе и Швеции. Практические результаты граждане Швеции смогли наблюдать уже на следующий день. Об этом 4 сентября сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Следите за развитием событий в трансляции: «Страны возобновляют авиасообщение и открывают границы — трансляция»

Напомним, что 13 марта Дания ввела пограничный контроль со Швецией. Особенно это затронуло пассажиропоток по Эресуннскому мосту, соединяющему территории двух стран. С тех пор правила относительно того, кому разрешён въезд в Данию, изменились. Граждан Швеции, в относительно массовом порядке начали пускать только этим летом.

3 сентября со стороны официального Копенгагена было решено, что вместо фиксированных проверок пограничный контроль будет осуществляться посредством выборочных проверок на всей пропускных пунктах. Так, на Эресуннском мосту только определённые автомобили будут останавливаться для проверок.

Журналисты издания посетили приграничные населённые пункты и пообщались с гражданами, которые отметили, что утром 4 сентября бюрократических проволочек на границе стало гораздо меньше.

«Приятно, что не приходится теперь всё время бегать туда-сюда и показывать паспорт», — рассказал один из автомобилистов.