Владикавказ, , 14:31 — REGNUM В Северной Осетии дан старт новому учебному году. Во всех школах республики прошли торжественные линейки, посвященные Дню знаний. По традиции начало учебного года в субъекте передвинуто на 4 сентября из-за траурных мероприятий, посвященных трагедии в бесланской школе №1 в 2004 году.

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Сегодня за парты в школах Северной Осетии сели более 90 тыс. школьников, в том числе 9700 первоклассников. Свои двери открыли для них 190 образовательных организаций.

Все торжественные линейки прошли с учетом требований Роспотребнадзора и длились не более 20 минут, сообщили в пресс-службе министерства образования и науки Северной Осетии.

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