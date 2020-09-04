Волгоград, , 14:35 — REGNUM Молодой мужчина и пенсионер скончались от осложнений, вызванных коронавирусом, в Волгоградской области. В региональном оперативном штабе 4 сентября рассказали подробности о летальных исходах, зарегистрированных за минувшие сутки.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: близится вакцинация – все новости»

29-летний житель Волгограда, почувствовав недомогание, сразу обратился за медицинской помощью. Его госпитализировали в четвёртую клиническую больницу. Несмотря на лечение, в том числе неоднократные консультации главных внештатных специалистов — пульмонолога и реаниматолога, «положительной ответной реакции не следовало».

Житель Иловлинского района, 84-летний пенсионер, сначала не обратил внимания на недомогание, а при ухудшении самочувствия вызвал на дом врача. О госпитализации мужчина отказался, лечился амбулаторно.

Всего в регионе скончалось 110 пациентов с подтверждённым положительным тестом на коронавирус. На лечении в больницах находятся 3079 человек, в том числе 194 ребёнка.