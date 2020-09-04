Москва, , 14:36 — REGNUM Прививку вакцины от коронавирусной инфекции российского производства сделал себе министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу. Об этом 4 сентября рассказали журналистам в Минобороны России.

Сергей Шойгу Kremlin.ru

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"Отвечая на вопросы своих коллег из зарубежных стран, Сергей Шойгу сообщил, что недавно сделал прививку отечественной вакциной от новой коронавирусной инфекции», — сообщили в министерстве.

Кроме того, прибывшим в подмосковный парк «Патриот» для участия в заседании министров обороны стран СНГ, ОДКБ, ШОС, а также главе оборонного ведомства Сербии представили первую в мире зарегистрированную вакцину от нового коронавируса, созданную в России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее разработанный в Санкт-Петербурге препарат «Илсира» для терапии тяжелых осложнений при COVID-19 был включен в методические рекомендации Минздрава России для медиков, занятых лечением коронавирусной инфекции.