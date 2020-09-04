Нур-Султан, , 14:24 — REGNUM В Казахстане появилась необходимость введения единого базового учебника по истории. Об этом 4 сентября заявил министр образования и науки республики Асхат Аймагамбетов на совещании по вопросам учебников.

По его словам, в настоящее время существует три учебника истории. Некоторые события в этих учебниках интерпретируются по-разному. Кроме того, указываются разные даты. Министр сказал, что подобная ситуация недопустима.

Аймагамбетов добавил, что множество вопросов появляется и по учебнику литературы. Министерство создало рабочую группу, которая актуализирует казахскую литературу.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января 2020 года автор одного из учебников истории Казахстана Зиябек Кабылдинов заявил, что ошибки в учебнике истории связаны со сжатыми сроками его подготовки.

Читайте ранее в этом сюжете: Автор учебника по истории Казахстана пообещал исправить ошибки