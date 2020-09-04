Москва, , 14:19 — REGNUM В России за четыре месяца стало меньше работников, согласных на черную зарплату. Если в начале мая таких было 46%, то к сентябрю их число снизилось до 39%, показал опрос рекрутингового агентства Superjob.ru.

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Отмечается, что число согласных на неофициальную зарплату граждан в начале осени 2020 года даже меньше, чем за аналогичные периоды 2018 и 2019 гг. — 42% и 43% соответственно.

Чаще готовы получать чёрную зарплату мужчины, чем женщин — 46% против 31%, а также молодые работники 25—34 лет (42%).

Опорос проведен 1−3 сентября 2020 года в 336 населенных пунктах. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в апреле 2020 года из-за пандемии коронавируса выросло число согласных получать «чёрную» зарплату — с 43% в 2019 году до 46%.

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