Рязань, , 14:20 — REGNUM Пятилетнего мальчика, на которого упал железный контейнер для хлеба, спасли врачи детской областной клинической больницы Рязани. Ребёнка перевели в обычную палату, скоро он отправится домой, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Мальчик в конце июля получил тяжёлую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа, лицевого скелета, ушибы внутренних органов. Из Сасовского района, где случилась трагедия, его вертолётом эвакуировали в Рязань.

«Для спасения ребёнка слаженно сработала большая команда: специалисты центра медицины катастроф, врачи Сасовского ММЦ. Кроме того, это был первый в регионе ночной вылет вертолёта, его пришлось сажать в темноте на стадион вблизи больницы. Коллеги установили временную световую точку для ориентировки пилотов и включили проблесковые маячки на машинах. На борту вертолёта мы продолжили терапию и мониторинг основных жизненных функций и передали нашего пациента специалистам в ОДКБ имени Н. В. Дмитриевой», — рассказал заведующий травмцентром первого уровня Андрей Карпунин.

Пациент не мог дышать самостоятельно, в реанимации его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Сразу же врачи начали реабилитационную терапию. Спустя две недели мальчика перевели в отделение восстановительной терапии и реабилитации, восстановили речь и движения ребёнка. Лечение идёт успешно.

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