Рязань, 4 сентября 2020, 14:20 — REGNUM Пятилетнего мальчика, на которого упал железный контейнер для хлеба, спасли врачи детской областной клинической больницы Рязани. Ребёнка перевели в обычную палату, скоро он отправится домой, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Мальчик в конце июля получил тяжёлую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа, лицевого скелета, ушибы внутренних органов. Из Сасовского района, где случилась трагедия, его вертолётом эвакуировали в Рязань.
Пациент не мог дышать самостоятельно, в реанимации его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Сразу же врачи начали реабилитационную терапию. Спустя две недели мальчика перевели в отделение восстановительной терапии и реабилитации, восстановили речь и движения ребёнка. Лечение идёт успешно.
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