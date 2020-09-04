Липецк, , 14:10 — REGNUM В Липецкой области зарегистрирован новый летальный случай среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 4 сентября.

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Скончался 74-летний житель областного центра.

Всего по состоянию на 4 сентября в регионе было зарегистрировано 29 летальных случаев.

Выписаны после выздоровления были 4697 человек, в том числе 27 — за последние сутки.

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