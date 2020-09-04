Черкесск, , 14:09 — REGNUM В Карачаево-Черкесии День республики и День города Черкесска пройдут в 2020 году без проведения массовых мероприятий. Такое решение принято главой республики Рашидом Темрезовым в соответствии со складывающейся обстановкой из-за коронавируса, сообщили 4 сентября в пресс-службе руководителя региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: близится вакцинация – все новости»

Исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации Темрезов поручил «минимизировать праздничные мероприятия и провести праздник в другом формате». В связи с этим традиционных концертов и праздничных гуляний в День республики не будет.

Напомним, День республики Карачаево-Черкесии отмечается ежегодно 7 сентября. В 2020 году со дня образования республики исполняется 28 лет. В этот же день по традиции отмечается День города Черкесска. Столица субъекта отмечат в нынешнем году 195-летие.