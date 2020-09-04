Екатеринбург, , 14:06 — REGNUM В Свердловской области следователи начали доследственные проверки по сообщениям о преступлениях, которые в Среднеуральском женском монастыре мог совершить лишённый сана схимонах Сергий (Николай Романов). Это следует из ответа свердловского следственного комитета на запрос депутата Госдумы Евгения Марченко, на который ссылается URA.ru.

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Так, в документе указано, что проверку данных об истязании несовершеннолетних проводит первый отдел по расследованию особо важных дел. Следственный отдел по Верхней Пышме проверяет информацию о нападении на телеведущую Ксению Собчак и оператора Сергея Ерженкова.

Как сообщало ИА REGNUM, о нападении на съёмочную группу в Среднеуральском женском монастыре Ксения Собчак объявила 27 июня. Представители женского монастыря со своей стороны заявили, что людей никто не бил, а в епархии попросили журналистов пока не ездить в монастырь в связи с имеющейся там нервозной обстановкой.

Напомним, бывший схиегумен Сергий был лишён сана 3 июля решением церковного суда. Теперь он просто схимонах. 24 июля решение утвердил патриарх Кирилл.

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