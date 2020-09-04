Загреб, , 17:08 — REGNUM 4 сентябрях на границе города Аржан в Хорватии и Виницы в Республике Босния и Герцеговина организована мирная манифестация недовольных ограничительными мерами, введёнными им целью предотвратить распространение коронавируса. Данные меры подразумевают ограничение передвижения через границы двух стран. Местные жители уже в течение нескольких месяцев не могут попасть на работу и в образовательные учреждения.

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Как сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik. hr 4 сентября, Ива Радос из Аржана заявила корреспондентам хорватского телеканала: «Это ужасно. Таких жёстких мер никогда не вводили!». Её сосед дровосек Михаил Князович уже несколько месяцев не может продолжить работать в БиГ.

«Большая часть леса по ту сторону границы, мне нечем кормить мою семью», — указал он.

«Электричество к нам поступает из Хорватии, за хлебом, пенсией или к врачу мы обычно ездим в Аржано, потому что в Винице это нам не доступно. Дети из Виницы также ходят в школу в Хорватии», — заявил Желько Субашич из Виницы.