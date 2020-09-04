Москва, , 14:04 — REGNUM Дональд Трамп не «открыл Америки», отметив, что хорошие отношения с Россией были бы крайне полезны и для самих США, и для РФ, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя заявлений Трампа о России.

«Собственно, в любой ситуации хорошие отношения всегда лучше плохих. Ибо это и налаженные внешнеторговые операции, и тесная кооперация в производстве и иных сегментах национальных экономик, и снижение напряженности в военно-политической области.

Но, увы, действия американских политиков зачастую направлены не на создание глобального благоприятного климата, а на решение сиюминутных задач, связанных с политикой или лоббированием интересов тех или иных промышленных групп в Сенате и Конгрессе.

Трампу предстоит непростая борьба за президентское кресло против Джо Байдена. И сейчас любое заявление, которое может быть воспринято потенциальными избирателями как позитивное, играет на руку тому или иному кандидату.

Рядовые американцы устали и от своих внутренних проблем, и от того, что США противостоят буквально всему миру, развязывая торговые войны, вводя санкции, оказывая давление за иностранных политиков.

Очевидно, что заявлением о пользе хороших отношений с Россией президент Дональд Трамп стремится улучшить свой имидж и повысить рейтинги перед выборами», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп считает, что стране стоит иметь хорошие отношения с Россией и другими странами.

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