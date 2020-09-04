Москва, , 14:03 — REGNUM Уходящая неделя привычно порадовала читателей Telegram-каналов всевозможными любопытными историями со всех уголков России. Неудачный запуск часов, считающих время до Нового года, красная дорожка в ростовском селе, арбузы для чемпионов — читайте в нашей подборке.

Центральный федеральный округ

Знаменитая Останкинская башня удивила жителей соседних домов необычным световым шоу. Наверху башни что-то ярко мигало, словно передавало информацию азбукой Морзе, затем стало светить лучом, обегавшим окрестности. «На Останкинской телебашне развлекаются, а в квартире дискотека», — шутят «Московские новости».

Студентов Юго-Западного государственного университета порадовали по случаю начала учебного года и бесплатно раздали медицинские маски. На масках красовался логотип университета. «Это к вопросу, что получили студенты на 1 сентября», — порадовался за учащихся канал «Секундочку».

»Калужский мечтатель» рассказал, что Калуга начинает подготовку к Новому году. Город в нынешнем году новогодняя столица России. Чтобы к ожиданию приобщился каждый житель, установили таймер с обратным отсчетом. Включить часы должны были в День города, но что-то пошло не так. Они не включились и теперь вообще неизвестно, когда калужане начнут считать дни до праздника.

В Костроме развернулся скандал со старыми троллейбусами, которые передает Москва. На фото можно увидеть жуткие разваливающиеся машины. «Пост разлетелся по городским группам, всколыхнув жуткую волну возмущения. Правда, в результате информация оказалась банальным вбросом», — пишет «Родина снегурочки». Настоящие трамваи выглядят неплохо, особенно на фоне того, что сейчас ездит по Костроме.

Северо-Западный федеральный округ

А в Петербурге запускают водное такси. Катер можно будет заказать через приложение. За три тысячи рублей он довезет желающего до любого из ста городских причалов. «Шутки про объехать пробку по воде — больше не шутки», — шутит FlashPiter.

Самая обсуждаемая новость в Петербурге — таинственное исчезновение губернатора Александра Беглова. В телеграме шутили, что Беглов сидит где-то в бункере и скоро поедет на новую работу послом на Марс. Наконец, губернатор принял участие в одном из мероприятий. «Ночной губернатор» ждет, что юмористы не откажутся от своей гипотезе про Марс: «Могли бы попробовать это как-то обыграть. Типа «царь не настоящий, под камеры вывели двойника-клона, а истинный Беглов все еще в бункере, на Марс абы кого не пошлешь».

Тем временем в Ухте поставили необычный памятник лосю-лыжнику. Стильная фигура лося стоит на лыжах и радует горожан тем, что лыжи смонтированы задом-наперед. Они смотрят в одну сторону, лось в другую. Фото арт-объекта разошлось в интернете. «Зато из других регионов чуть больше узнают про Коми», — считают «Усы Печорина».

Приволжский федеральный округ

В Казани скоро появится самая короткая и узкая улица. В длину она будет всего 17 метров. Чтобы ее проложить, пришлось снести стену одного из домов в центре. Скоро на новой улице проведут свет и восстановят ливневку. Улицу-коротышку давно мечтал создать Музей чак-чака, она будет идти как раз рядом с ним, сообщает by Kazan.

В Самарском техническом университете придумали необычную перчатку, которая поможет глухим ориентироваться в пространстве. Автор изобретения, которое прозвали виброперчаткой, сначала создал перчатку-джойстик, чтобы играть в компьютерные игры одной рукой. Потом усовершенствовал устройство и превратил в необычный слуховой аппарат, пишет «Злой самаритянин».

А в Волгоградской области придумали слоган и логотип региона. Логотип состоит из одной буквы V, а слоган еще проще: «Там, где встречается все!» «Стоимость работы 3,4 миллиона. Тут прекрасно все», — удивляется «Сталингумрак».

Уральский федеральный округ

Странное происшествие случилось в Тюменской области. Волк вышел на дорогу и начал кусать резиновый брызговик грузовика, висящий над задними колесами. Хищник «был прогнан отборным матом водителя», рассказывает «Тюменская уМоора».

Сибирский федеральный округ

В алтайском Бийске нанесли дорожную разметку — одну сплошную — на тротуар. Жители гадают, зачем. «Одни предположили, что так в городе появилась велодорожка. По другому мнению, это разделение потоков пешеходов», — пишет Barnaul 22.

В Кемерово другая веселая история. Утром в городе засняли десяток ростовых кукол — зеленых динозавров, бодро переходящих трассу по пешеходному переходу и затем уходящих куда-то по улице. «Чиновники после выходных возвращаются на работу в областную администрацию», — шутит «Открытый город».

В Академии биатлона в Красноярске состоялись тренировки сборной по биатлону. Победителям неожиданно вручили необычные и символические награды — арбузы, сообщает «Независимый Красноярск».

Южный федеральный округ

«Левбердон» рассказывает, что министра ЖКХ Ростовской области решили проводить в одном из хуторов с красной дорожкой. Дело в том, что площадку рядом со стройкой не прибрали вовремя, министр прошел по грязи, сделал замечание и уже на обратном пути тропинку застелили красными коврами.

Северо-Кавказский федеральный округ

В Дагестане торжественно открыли сквер с необычным названием «Сквер шахидов». НИА «Кавказ» объясняет, что сквер построен в память о жертвах пожара в школе и о людях, погибших в борьбе с терроризмом. В сквере есть фонтаны, детские и спортивные площадки.

Дальневосточный федеральный округ

«Право руля!» сообщил, что в Приморье наступил сезон тайфунов и первый же удар стихии назвали «супертайфуном». Под воду ушли сотни гектаров сои, картофеля и овощей, отменены занятия в ряде школ, а на дорогах деревья падали прямо на проезжающие машины.

«Мачо с Авачи» напоминает о скорых выборах. На Камчатке досрочно проголосовали уже 2,5 тысячи человек. «Есть интересная особенность, чем дальше от центра, тем выше электоральная активность граждан. И это вполне естественно. Для оленеводов, которые большую часть времени проводят в тундре, вдали от цивилизации, голосование — это важное событие, фактически праздник».

Такие истории рассказывали в Telegram-каналах на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу.