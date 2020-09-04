Казань, , 13:59 — REGNUM На территории Татарии в ближайшие дни прогнозируются заморозки. В связи с этим в республике объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.

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Так, ночью 5 и 6 сентября на территории региона местами ожидаются заморозки на почве и в воздухе до — 2 градусов, предупреждает метеослужба. Днем воздух прогреется до +21 градуса, малооблачно, без осадков. Кроме того, ночью и утром 5 сентября в республике местами туман.

ИА REGNUM ранее сообщало, ночью и днем 4 сентября на территории Татарии ожидается туман, в пониженных местах рельефа возможны заморозки до 0 градусов.

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