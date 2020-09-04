Санкт-Петербург, , 13:55 — REGNUM В Петербурге для детей, находящихся на лечении в детских больницах, в том числе с заболеванием COVID-19, сегодня, 4 сентября, в 15:00 начнется online-линейка. В ней примут участие Нонна Гришаева, Александр Олешко, Яна Чурикова, Артем Королёв, музыканты группы Система Станиславского.

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Как надеются организаторы, дети, которые пока не могут пойти в школу, получат возможность весело отметить начало учебного года. Дети получат подарки и призы.

Трансляцию online-линейки можно будет посмотреть в группе Детской больницы №5 имени Филатова.

Как отмечает издание «Фонтанка», в больнице имени Филатова в настоящее время проходят лечение 55 детей с подтверждённым COVID-19. Это единственный в городе детский стационар, принимающих таких пациентов.