Москва, , 13:54 — REGNUM Прогноз учёного, показывающий, что в России через 80 лет останется 106 миллионов человек слишком пессимистичный. Демографические процессы во всем мире и особенно в России зависят от истории и социально экономических изменений, которые произошли несколько десятилетий назад, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор центра Статистики и науки о данных РЭУ Никита Эпштейн, комментируя слова ученого о сокращении населения России.

«Так наблюдающееся падение рождаемости вызвана кризисом 90-х готов XX века, когда рождаемость была самой низкой на протяжении многих десятилетий.

В то же время уже с начала двухтысячных годов рождаемость начала повышаться и в ближайшее время возможно ожидание роста рождаемости. Это первый фактор, который может повлиять на численность населения и его рост.

Вторым фактором может являться миграционный прирост, конечно, в 2020 году наблюдается сильный отток мигрантов в связи с закрытием границ из-за пандемии, но возможно ожидать, что поток мигрантов возобновиться.

В тоже время нужно отметить, что пока экономика России не начнет расти, поток мигрантов не будет увеличиваться в тех количествах, которые необходимы для перекрытия естественной убыли населения.

Поэтому правительству необходимо вырабатывать меры по восстановлению экономики и ее росту особенно высокотехнологичных отраслей экономики, что бы можно было привлекать высокообразованных специалистов для работы в России.

Исходя из этого можно сделать вывод, что убыль населения возможна, так как. она идет во всех странах мира и численность населения высоко развитых стран осуществляется только за счет мигрантов, поэтому основная задача России — привлечение мигрантов», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, количество жителей России к 2100 году уменьшится на 40 млн и составит 106 млн человек, заявил профессор Института показателей и оценки здоровья Вашингтонского университета Али Мокдад.

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