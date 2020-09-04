Оттава, , 14:04 — REGNUM Тысячи волокон джинсовой ткани нашли во льду и донных отложениях у берегов Канадского Арктического архипелага, в Великих озерах и иных водоемах ученые. По их мнению, это отражает влияние человека на разные экологические системы. Результаты данного исследования 2 сентября обнародовал научный журнал Environmental Science & Technology Letters.

Как отмечают исследователи, в настоящее время около половины человечества носит джинсовую одежду. Они изучали след этого вида одежды в окружающей среде путем исследования распространения джинсовых микроволокон.

«Микроволокна составляют 87−90% антропогенных частиц, обнаруженных в отложениях Канадского Арктического архипелага, Великих озер и мелких пригородных озер на юге Онтарио», — говорится в сообщении.

Несмотря на то, что джинсовая ткань состоит из природных волокон, ее обрабатывают химическим способом. Это позволяет ей накапливаться в природе и угрожать благополучию биосреды.

«Мы пришли к выводу, что синие джинсы, самая популярная одежда в мире, являются показателем широко распространенного антропогенного загрязнения, так как они в значительной степени увеличивают накопление микроволокон в окружающей среде от умеренных до арктических регионов», — также говорится в исследовании.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября американский президент Дональд Трамп заявил, что Китай, Индия, Россия и Германия должны прикладывать такие же усилия, как США, чтобы защищать окружающую среду от вредных выбросов.