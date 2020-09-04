Джакарта, , 13:53 — REGNUM В Индонезии полиция арестовала восемь человек, которые принадлежали к сети, занимающейся незаконным оборотом наркотиков, изъяв у них 17 кг наркотических средств, сообщает Antara.

Известно, что расследование заговора сети торговцев наркотиками началось 25 июля 2020 года.

«Нам удалось арестовать восемь человек. Двое из них предприняли решительные действия, в результате которых погибли люди», — заявили в полиции города Сурабая.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Индонезии проводит расследование в отношении двух индонезийских граждан, которые скрываются от правосудия на Филиппинах.

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