Липецк, , 13:48 — REGNUM В Липецкой области 4 сентября подтвержден 32 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона выявлено 5225 положительных тестов.

За весь период наблюдения 4697 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 27 — за последние сутки. 29 человек скончались.

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