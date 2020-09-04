Москва, , 13:46 — REGNUM Решение о допуске студентов из стран, с которыми у РФ закрыто сообщение, нужно принимать взвешенно. Об этом на совещании о готовности вузов к работе с иностранными студентами в условиях борьбы с новой коронавирусной инфекцией заявил министр образования и науки РФ Валерий Фальков.

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«Решение о въезде иностранных студентов из закрытых стран — это решение достаточно непростое, его нужно принимать взвешенно, с опорой на мнение специалистов. До сих пор решение не принято», — сказал Фальков.

По его словам, на сегодняшний день далеко не все вузы готовы изолировать иностранцев на две недели, параллельно изъяв часть общежития в один момент.