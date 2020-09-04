Москва, , 13:44 — REGNUM Вопрос о том, насколько качественным является образование, полученное при пандемии, остается открытым. Об этом 4 сентября заявила генеральный секретарь Международной ассоциации университетов Илигье ван’т Ланд, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Во время режима изоляции, связанного с распространением COVID-19, вузы в ускоренном режиме перестраивались дистанционное обучение. Многие из них были не готовы к ускоренной цифровизации, что, безусловно, сказалось на качестве образования. Быстрый нестабильный переход, потеря мобильности, интернализации, невозможность осуществления международных исследований способствовали формированию мнения о том, что образование, полученное в это время, как и студенческий диплом, потеряют свое качество.

Илигье ван’т Ланд призналась в том, данные последствия действительно препятствуют осуществлению образовательного процесса в полном объеме и миру еще только предстоит столкнуться со всеми трудностями, связанными со сложившейся эпидемиологической ситуацией. Насколько долгосрочным будет переход на онлайн-обучение, пока неизвестно. По мнению экспертов ассоциации, в будущем качество онлайн-образования будет совсем другим, но для этого следует адаптироваться.

«Норма прекратилась. Мы должны действовать сообща, чтобы сформировать нормальную среду в условиях, которых мы существуем сейчас», — заявила Илигье ван’т Ланд.

Добавим, что Международная ассоциация университетов при поддержке заинтересованных организаций представит отчет, посвященный переходу на цифровизацию в срочной перспективе.