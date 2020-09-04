Тверь, , 13:41 — REGNUM В Тверской области по состоянию на 4 сентября зарегистрировано 202 летальных случая среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе.

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За последние сутки подтверждены три смерти от тяжелой вирусной пневмонии, вызванной COVID-19.

Выписаны после выздоровления были 4269 пациентов.

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