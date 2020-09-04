Тверь, , 13:39 — REGNUM В Тверской области 4 сентября выявлено 23 новых положительных теста на коронавирус, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе подтверждено 5500 положительных тестов.

После выздоровления были выписаны 4269 человек, в том числе 30 — за последние сутки. Скончались 202 пациента.

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