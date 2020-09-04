Уфа, , 13:44 — REGNUM Первый Довлатовский фестиваль «Литературный импульс» состоялся Уфе. Об этом 3 сентября сообщил заместитель руководителя Агентства по печати и СМИ Артур Валеев на своей странице в социальной сети.

По его словам, фестиваль состоялся в лайф-стайл центре «Башкирия» в день рождения Сергея Довлатова. Это первое в череде мероприятий, посвященных предстоящему через год юбилею писателя. По признанию самого Сергея Довлатова, который родился в Уфе 3 сентября 1941 года, в столице Башкирии он получил «первый литературный импульс». Именно так родилось название фестиваля. Организаторы полагают, что фестиваль даст творческий импульс современникам.

Сообщается, что в рамках фестиваля в текущем году был дан старт конкурсу коротких рассказов «Соло на смартфоне» в манере Довлатова. И 42 автора уже прислали свыше ста рассказов.

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