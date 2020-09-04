Бишкек, , 13:32 — REGNUM В Киргизии за прошедшие сутки зарегистрировано 92 новых случая коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии коронавирус выявлен у 44 227 жителей республики. Об этом сегодня, 4 сентября, на брифинге сообщил замминистра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

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По его словам, за сутки от COVID-19 излечились 252 киргизстанца. В целом с момента объявления пандемии признаны излечившимися 39 426 жителей Киргизии.

Также высокопоставленный чиновник отметил, что за минувшие сутки в республике от коронавирусной инфекции умер один человек. Всего в Киргизии зафиксирован 1 061 летальный случай среди пациентов, у которых был диагностирован COVID-19.